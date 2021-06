En un mítin de Larreta cayó por sorpresa su rival Jorge Macri

La interna del PRO sigue al rojo vivo y ayer escribió otro capítulo de ribetes insólitos. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, convocó a una reunión a varios intendentes en Olavarría. Y de manera sorpresiva, el que se apareció, sin haber sido invitado, fue Jorge Macri, el jefe comunal de Vicente López enfrentado en la pelea bonaerense con Larreta.

Se presume que el alcalde porteño iba a encarar ya con más énfasis el proceso de ablande que supone que los jefes comunales terminen de aceptar el desembarco de Diego Santilli para que encabece la lista de diputados nacionales que fogonea Larreta. Pero esa movida terminó siendo abortada al menos en parte por el primo del ex presidente, el máximo representante del rechazo al salto de distrito de Santilli. En medio de la particular situación, no trascendió quién levantó el teléfono para avisarle a Macri de la movida. En Olavarría gobierna Ezequiel Galli, quien se muestra cerca de Macri. ¿Se habrá enterado a través del anfitrión?

La cuestión es que Macri, el abanderado de la pelea con Larreta en la Provincia, no desaprovechó la oportunidad para dejar en claro sus posiciones. Según trascendió, dejó un mensaje duro. “Para ser muy claro, no hay ninguna encuesta y vos lo sabés, que muestren que Diego es mejor candidato que yo y para mí soy mejor candidato que él. Forzar una Paso del mismo espacio es obligar a que todos los intendentes la sufran”, disparó de cerca a Larreta. El ala dialoguista del PRO liderada por Larreta y María Eugenia Vidal libra una sorda disputa con el ala dura liderada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que en la Provincia se corporiza en la figura de Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño quiere que Santilli sea candidato a diputado nacional por la Provincia y que Vidal compita en territorio porteño. El ex presidente le amaga con una Paso con Bullrich en Capital y su primo Jorge en la Provincia. Fuentes cercanas al intendente de Vicente López dijeron a este diario que el planteo que llevó Macri fue que “las cosas de la Provincia se discuten en la Provincia” y que para eso hay una mesa provincial de Juntos por el Cambio, que acaba de lanzar ese mismo mensaje. También rechazó la idea de una Paso en el propio PRO. “No hay justificación para eso”, sostuvo.

Hay otra cuestión que molesta en relación a Larreta: que esté encarando una negociación con el economista José Luis Espert para cerrar un acuerdo en la Provincia salteando a la conducción bonaerense de Juntos por el Cambio.

El macrismo duro busca así condicionar a Larreta y obstaculizar su plan presidencial, que tiene como escala previa hacer que Santilli juegue en la Provincia como instancia previa a ir por la Gobernación en 2023.

En medio de esa tensión política apareció ayer con declaraciones fuertes Elisa Carrió, quien hizo un “último llamado desesperado a la unidad” de Juntos por el Cambio con vistas a las elecciones legislativas, al advertir que su “partido y los radicales están cansados de los destratos”, en referencia al PRO.

“La queja por parte del radicalismo y de mi partido está en una situación límite”, manifestó Carrió y agregó que en ese contexto está “tratando de mediar” pero que su “partido también está cansado del destrato” que recibe. En ese sentido, sostuvo que “si no hay grandeza, no hay paz” y manifestó: “He hablado con todos, incluso con Horacio (Rodríguez Larreta) antes de ayer, con Facundo Manes ayer, que ha sido una buena reunión con (el diputado bonaerense de UCR) Maximiliano Abad”.



“Yo los quiero mucho a todos. Hablo con Mario Negri todos los días”, expresó la dirigente y manifestó: “Yo quiero mucho a la Argentina, porque mi misión es unir a la Argentina, no es un cargo pero este es mi último llamado desesperado a la unidad. Si no lo escuchan, yo temo por la Argentina”. Carrió, quien la semana pasada dijo que quiere encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires “o nada”, se sumó así a los cuestionamientos realizados por el gobernador de Jujuy, quien ayer advirtió por la misma radio que “Juntos por el Cambio en los últimos tiempos se ha convertido en telenovela del PRO y en un ‘te quiero, no te quiero’”. “Queremos parar al radicalismo con una alternativa para ir a las PASO a confrontar con los candidatos del PRO, que hasta acá se ponen y se sacan entre ellos y se habían olvidado del radicalismo”, expresó Morales y adelantó que “vamos a ir a competir en las Paso en la provincia de Buenos Aires contra el PRO”.



La posibilidad de que Manes encabece una lista para las Paso incomoda a Larreta porque planta un candidato de peso frente a Santilli y, además, el neurocientífico podría transformarse automáticamente en candidato presidencial si gana esa interna y hace una buena elección en la Provincia. El otro dato fuerte pasa porque la UCR podría terminar acercando a Carrió, al macrismo y a Emilio Monzó y dejar a Larreta en soledad