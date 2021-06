Alivio en el Gobierno: el acuerdo con el FMI quedaría para 2022

El Fondo Monetario Internacional estima en forma reservada que un acuerdo que permita a Argentina reprogramar la deuda de 45.000 millones de dólares se demorará hasta 2022, dado que el presidente Alberto Fernández tiene pocos incentivos para acordar rápidamente las bases de un nuevo programa.

Si bien el FMI ha expresado que está colaborando constructivamente con el gobierno argentino, no se espera que las negociaciones avancen mucho antes de las elecciones legislativas de noviembre, según cinco fuentes familiarizadas con las conversaciones, que pidieron no ser identificadas, ya que las discusiones son privadas, publicó la agencia Bloomberg.

La presión sobre Argentina para lograr un acuerdo más rápido también ha disminuido, ya que el gobierno probablemente tendrá suficiente dinero para cubrir los 4.580 millones de dólares en pagos de capital e intereses al Fondo a finales de este año.

Se espera recibir 4.400 millones de dólares de las reservas del FMI en agosto, como parte de una inyección global de fondos para luchar contra el impacto económico de la pandemia, y también ha visto unos ingresos en dólares mayores de lo esperado debido a la suba de los precios de la soja, uno de los principales productos de exportación.

Lo más importante es que Argentina y el FMI no se han puesto de acuerdo en las proyecciones econó- micas que servirán de base para un nuevo programa, según dos de las personas, una de las cuales consideró que las estimaciones proporcionadas por el país “son demasiado optimistas”. El Ministerio de Economía declinó hacer comentarios. El FMI dijo que no tenía más comentarios que los realizados por su portavoz Gerry Rice el 10 de junio, cuando dijo que el Fondo está trabajando en un programa para hacer frente a los profundos desafíos sociales y económicos de Argentina, sin ofrecer una proyección sobre los plazos.

El gobierno también busca reestructurar la deuda con el Club de París y, por ahora, no hizo un pago de 2.400 millones de dólares que debía abonar en mayo al club de países ricos, y ambas partes siguen negociando durante un período de gracia de 60 días. El año que viene, Argentina debe 18.000 millones de dólares de capital al FMI