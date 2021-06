Primera muerte por “hongo negro”

El popularmente llamado “hongo negro”, la enfermedad llamada mucormicosis, que ataca a quienes padecen o padecieron coronavirus, se cobró su primera víctima en la Argentina, se informó ayer.

El dato fue confirmado ayer por María Luján Cuestas, directora del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Micología (Lidemi) del Impam, e integrante del Centro de Micología de la Facultad de Medicina y del Conicet.

Se trata de un hombre de 35 años que había tenido coronavirus, con antecedentes de diabetes, que permanecía internado en una clínica de Lomas de Zamora y que falleció en las últimas semanas de mayo, pero su muerte se difundió por la tarde.

Sin embargo, la investigadora señaló que puede haber más casos, porque la mucormicosis no es de notificación obligatoria. En la India, más de 9 mil pacientes fueron diagnosticados con una infección fúngica que popularmente se conoce como “hongo negro”, la mayoría de los cuales padecía diabetes no controlada.

Desde la cartera de Salud bonaerense precisaron que se trata de una “enfermedad oportunista, es decir que afecta a personas con defensas muy bajas, y que puede suceder en personas que permanecen mucho tiempo en terapia” y aclararon que “las micosis no son de notificación obligatoria”.