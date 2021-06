Alberto demandará a Bullrich por sus acusaciones de coimas

La mediación entre el presidente Alberto Fernández y Patricia Bullrich, para evitar el anunciado juicio civil por daños contra la titular del PRO por sus dichos sobre supuesta corrupción en las fallidas negociaciones con el laboratorio Pfizer por la compra de vacunas concluyó este viernes sin acuerdo entre las partes. Todo duró no más de quince minutos, y el próximo martes el Jefe de Estado demandará por “difamaciones” a la exministra de Seguridad.

La cita se fijó para las 13. La audiencia se realizó de forma virtual y reunió al presidente Alberto Fernández y a Patricia Bullrich. En el encuentro donde no se llegó a ningún acuerdo, ya que el jefe de Estado presentará a través de su abogado, Gregorio Dalbón, la demanda por daños y perjuicios.

Cuando comenzó la audiencia de mediación, el primero en hablar fue Gregorio Dalbón, abogado de Alberto Fernández quien manifestó que no se buscaba arribar a ningún acuerdo con Bullrich, sino que cumplían con la mera formalidad que exige la ley. Después de escuchar aquellas palabras, el abogado Néstor Balian en representación de la presidenta del PRO, preguntó los motivos que llevaron a las partes a esta situación.

Fue en esa instancia cuando se detalló que la mediación se convocó como parte del proceso judicial que realizará Dalbón en representación del Presidente, donde consideran que los dichos sobre presuntos hechos de corrupción alrededor de las fallidas negociaciones del Gobierno con el laboratorio Pfizer, son de una “gran gravedad institucional”.

Al respecto, el asesor letrado de Fernández, dijo: “No es intención del Presidente conciliar sino que sea la justicia quien dirima la grave difamación que la requerida Bullrich sin pruebas y desmentida por Pfizer ha manifestado periodísticamente”.

El abogado de Bullrich, sostuvo durante la mediación que no consideraban que sean de tal gravedad sus dichos, los cuales fueron ratificados públicamente, y que no constituían una afrenta contra el honor como sí considera Alberto Fernández, quien permaneció en silencio durante toda la audiencia al igual que la líder opositora. El abogado Gregorio Dalbón, quien acompañó al Presidente en la audiencia virtual, se excusó de dar detalles del encuentro porque tienen carácter confidencial, pero confirmó que el plan original no se modificó.

“Iremos a juicio”, dijo la presidenta del PRO quien ya había ratificado sus dichos en los que hizo referencia a posibles hechos de corrupción y aseguró que para firmar el contrato con Pfizer “tenía que haber una contraparte nacional. La matriz de la forma en que trabaja el kirchnerismo es esta. Yo te pongo un Cristóbal López, un Lázaro Báez, alguien que me garantiza a mí que voy a tener participación en esto”. Bajo esos mismos argumentos, la líder opositora dijo que lo que hacía el exministro Ginés González García es “pedirle que participe una empresa. Este intermediario que yo vengo planteando hace tiempo y ahora el Presidente se puso bravito, pero lo vengo diciendo hace meses y no escucha”.

Bullrich insiste en que el Presidente debe explicar por qué no se llegó a un acuerdo con el laboratorio estadounidense que había ofrecido 13 millones de vacunas contra el Covid-19 a la Argentina. “Tengo toda la información necesaria”, remarcó.