Se lanzó la campaña: ultimátum a los ministros para que salgan a defender la gestión, o se van

La reaparición de Cristina Kirchner, entre lo que dijo públicamente y lo que planteó por lo bajo, marcó el camino que el Gobierno empieza a transitar rumbo a las elecciones. Aquel “vamos a volver a ser felices” de la vicepresidenta, con tono optimista, al cabo de una de las peores semanas para Alberto Fernández desde que asumió, despabiló a la Casa Rosada que puso en marcha el andamiaje para la campaña y envió una advertencia a los ministros que evitan poner el cuerpo: “Salgan a explicar la gestión. El que no lo pueda hacer, se va”.

Aunque no circulan nombres de apuntados y aclaran que el ultimátum no tiene que ver con “si funciona o no”, en alusión a aquella frase que patentó Cristina en octubre pasado, sino a que “no hay margen para que alguien se esconda”, en el Gobierno perjuran que a partir de ahora la defensa de la gestión es “un requisito” indispensable pedido por el Presidente para mantenerse en el cargo. “Se necesita de todos para defender lo que se hizo desde diciembre del 2019” porque “en esta campaña se define si seguimos levantando a la Argentina o volvemos al fracaso de Macri”, es el razonamiento que hace uno de los expertos que aporta a la mesa de comunicación de campaña que retomó las reuniones en el Centro Cultural Kirchner.

En las últimas horas, con la decisión del Presidente de bajar un poco la intensidad de sus apariciones para evitar furcios o frases desafortunadas, luego de la polémica que generó al referirse al supuesto origen de los brasileños y mexicanos, la orden que transmitieron desde Balcarce 50 tiene que ver con un problema que caracterizó a la gestión en estos 18 meses: la escasez de voceros.

“El Presidente dio la instrucción de que los ministros salgan a explicar la gestión y quien no lo pueda hacer se va”, es el mensaje lapidario que hicieron circular desde la Casa Rosada.

El cambio de estrategia se evidencia en mayores apariciones de funcionarios en distintos medios, incluso en aquellos considerados “hostiles” por el oficialismo, y también en el tono de las declaraciones. Resaltan, en despachos oficiales, el perfil más alto y aguerrido de Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Nicolás Trotta (Educación) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), que se sumaron a dos soldados ultrakirchneristas como la dirigente de La Cámpora y titular del Pami Luana Volnovich y Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), con un discurso más confrontativo.