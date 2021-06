Alberto F., en el homenaje a Güemes y entre protestas: “No es tiempo de disputas”

En una visita que no estuvo ajena a polémicas, protestas y hasta la renuncia de un funcionario provincial por la irrupción de militantes sociales, el presidente Alberto Fernandéz brindó homenaje ayer a la figura de Martín Miguel de Güemes, donde pidió por la unión de los argentinos -”no es tiempo de disputas”-y juró ante el monumento apostado en la ciudad de Salta que trabajará para “rápidamente” vacunar contra el Covid “a todos los argentinos”.

El Presidente arribó a la ciudad norteña el miércoles por la noche para participar de la vigilia y los actos por los 200 años del paso a la inmortalidad del único general muerto en la lucha por la Independencia. Acompañado por una nutrida comitiva compuesta por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ministros como Wado de Pedro (Interior) y Carla Vizzotti (Salud) y la titular del Pami, Luana Volnovich pero también por el asesor Alejandro Grimson, quien asistió al jefe de Estado en el armado del discurso que pronunció ayer.

Es que luego de los percances discursivos del primer mandatario, que tuvieron su punto cúlmine con la desafortunada frase sobre los orígenes de mexicanos, brasileños y argentinos durante la visita del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, en la Rosada afinaron las presentaciones públicas del Presidente. Ayer, por ejemplo, se lo vio leer en varios pasajes de su alocución. “Estamos muy conformes como salió todo pero no entiendo la polémica. Siempre tuvo ayuda memoria”, indicó a este diario un funcionario que formó parte de la comitiva.

“Quiero jurarle al General que voy a trabajar con los 24 gobernadores de la Argentina, porque es el imperativo que este tiempo me pone y es lo que la Argentina reclama. Quiero decirle, General, que voy a trabajar para que rápidamente nos vacunemos todos, para que cada argentino y argentina deje vivir con el miedo de que un virus se mete en su cuerpo y complique su salud o termine con su vida”, afirmó Fernández en su presentación y ante la atenta mirada de “los infernales de Güemes”, la histórica guardia salteña.

El acto celebrado al pie del monumento a uno de los héroes de la Independencia transcurrió con tranquilidad, y contó con la presencia del gobernador Gustavo Saénz y sus pares de Chaco y Formosa, Jorge Capitanich y Gildo Insfrán, respectivamente. Luego el jefe de Estado visitó un vacunatorio local tal como viene haciendo cada vez que que encabeza un acto fuera de Casa Rosada. Pero la controversia surgió la medianoche previa mientras se celebraba la vigilia en honor a Güemes. Antes se habían escuchado por el centro de la capital provincial bocinazos que salían de una larga caravana de autos en protesta por la visita del Presidente. Un grupo de manifestantes fueron identificados como militantes del movimiento libertario. Pero también se hacía sentir el reclamo de comerciantes -sobre todo del rubro gastronómico- y vecinos, y también el descontento, según algunos carteles que portaban, por el manejo de la pandemia. Esa misma noche del miércoles, hubo algunos sobresaltos, pero por la irrupción de integrantes de movimientos sociales, que fueron a apoyar a Alberto F., en un espacio vedado hasta para los vecinos salteños.

La Seguridad provincial había armado un vallado en las cercanías al hotel de una cadena internacional en la que se alojó Fernández, y en los alrededores del monumento donde se realiza la tradicional “Guardia de las Estrellas”, aunque por las restricciones devenidas de la pandemia, este año no hubo desfile de los “Gauchos de Güemes” ni las típicas guitarreadas de las que participan cientos de vecinos que se congregan en esa zona para formar parte de la vigilia.

En este contexto, luego de los actos oficiales -que incluyeron la entonación del himno nacional y un toque de silencio-, la comitiva que acompañaba al Presidente regresó al hotel ya pasada la medianoche. Fue en ese momento en que militantes de agrupaciones sociales traspasaron las vallas y se acercaron hasta el ingreso del lujoso edificio, afincado en una lomada cercana, para saludar a Fernández. “Había varias agrupaciones, entre ellas Tupac Amaru que vino de Jujuy, que no le permitieron el ingreso y gente del Movimiento Evita, la CCC y Barrios de Pie. Fue una directiva que impartió el presidente de la Nación a través del secretario General (Julio Vitobello) y de Casa Militar”, señaló ayer, en declaraciones al diario local El Tribuno, el ministro de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro. Más tarde Wado de Pedro lo desmintió y aseguró que Fernandez “no lo autorizó”. A consecuencia de la controversia, anoche presentó su renuncia Francisco Aguilar como titular del Comité Operativo de Emergencia (COE), un médico que coordina en esa provincia las medidas para mitigar los efectos de la pandemia.