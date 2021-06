CecilIa Todesca Bocco: “Dicen que no hay plan, porque no es el plan de ellos”

La vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca Bocco, refutó ayer a quienes afirman que el Gobierno no posee un Programa Económico, y consideró que “cuando dicen que no hay plan, es porque no es el plan de ellos”.

“Nuestro Plan Económico siempre fue el mismo; siempre dijimos que es la producción, es el empleo, es el estimulo a las exportaciones y es la sustitución de importaciones allí donde la Argentina tiene capacidades productivas”, aseguró Todesca y apuntó: “lo dijimos desde el primer día y desplegamos una gran cantidad de políticas para que esto fuera así”.

Por otra parte, la funcionaria destacó la “buena declaración del Departamento de Estado” estadounidense, en referencia al documento dado a conocer por el Gobierno de EE. UU. durante la víspera tras un contacto mantenido entre el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Adeyemo transmitió que “un marco sólido de política económica para Argentina que aporte una perspectiva para el crecimiento del empleo en el sector privado, tendría el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional”.

“Las declaraciones del funcionario dicen que el Gobierno de Estado Unidos va a apoyar a Argentina en un programa que tenga como indicadores el crecimiento, las inversiones y el empleo”, resaltó Todesca Bocco. “Sugiero que lo lean textual; no hubo un reclamo de un plan; el comunicado es muy positivo para nosotros”, agregó la funcionaria al salir al cruce de interpretaciones de otro tipo respecto al mensaje de Adeyemo.

“Ayer escuché algunos referentes de la oposición que dicen que no tenemos un Plan (Económico) y no comparto”, agregó, al tiempo que explicó que cuando ellos dicen, “no hay plan”, es porque no es el plan de ellos”.

Para Todesca Bocco, la oposición “siempre repite dos o tres lugares comunes: bajamos los impuestos y entonces se recupera la inversión privada; esto no funciona así”.

Por otro lado, la funcionaria, además de afirmar que se está recuperando la actividad en “sectores claves para traccionar al resto como son la industria y la construcción”, explicó que no se “está pisando” el gasto, y recalcó que este tiene que seguir “traccionando” la Economía al ser una de las variables para “recuperar el nivel de actividad”.

“La reducción del déficit es una buena reducción, que tuvo lugar por un aumento de los recursos, en parte por los derechos de exportación, por la recuperación económica, y también por impuestos importantes que son progresivos como el aumento de bienes personales”, destacó, y precisó que comparando los primeros meses del año con el 2019, los egresos están “7 puntos arriba en términos reales contando los paquetes Covid”.

Respecto de la inflación, Todesca destacó la “desaceleración de precios” en mayo en comparación con el mes anterior, aunque indicó que no es un “problema de fácil resolución”.

“Somos conscientes del problema de la inflación” señaló la vicejefa de Gabinete, y explicó que los “números incómodos” que hubo desde finales del año pasado obedecen a un “aumento muy importante de los precios internacionales de los alimentos y las commodities” que “impactó muy fuerte” en el país.