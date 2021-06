El Gobierno ratificó que no habrá nuevos aumentos de luz, gas y combustibles en lo que resta de 2021

Las tarifas de gas y electricidad y el precio de los combustibles no tendrán nuevos aumentos en lo que resta del año, a pesar de la “presión” que representa la suba del precio internacional del petróleo, aseguró el secretario de Energía, Darío Martínez.

El funcionario remarcó que esa es la decisión de “el presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)” luego de los sucesivos incrementos en los valores de a nafta y el gasoil en el primer tramo de 2021, así como los ajustes en las tarifas de luz y gas.

La decisión oficial también se da a conocer luego del conflicto por el porcentaje de incremento de las tarifas de luz entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien expresó su rechazo a un segundo aumento en ese sentido.

En declaraciones al diario Río Negro, Martínez señaló que “el presidente y la vicepresidenta decidieron este año que ya hay muchas dificultades” en materia de inflación y en consecuencia “no tener un impacto en cuanto a las tarifas es una decisión que nosotros trasladamos”. A pesar de la suba del crudo (el barril de Brent cotiza a US$ 74,25 y el WTI a US$ 72,21), el secretario puntualizó que “el precio actual (de los combustibles) debería ser así hasta fin de año”.

"Eso genera una tensión entre el Estado y las productoras pero nosotros creemos que en el segundo semestre no deberían variar los precios, no debería haber incrementos”, remarcó. En ese sentido, los datos de inflación de mayo, con una suba global del 3,3% mostraron un aumento de los precios de los combustibles y las tarifas de servicios públicos que superaron el nivel general.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en la región del Gran Buenos Aires, el subgrupo “Electricidad, gas y otros combustibles” tuvo un alza del 3,5% en relación con los niveles de abril, en tanto “Combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar” mostró un incremento del 11,3%.

Martínez abordó la cuestión de los subsidios otorgados por el Estado para neutralizar el alza de las tarifas, que algunos especialistas critican por no diferenciar a los usuarios según su nivel socioeconómico. En ese sentido, indicó que en el Gobierno se quiere “hacer un uso inteligente de los subsidios”, pero admitió que “es un proceso complejo de armado de base de datos que nunca se hizo y, en un contexto de pandemia, es más difícil todavía”.

En cuanto a la ley de Promoción de Inversiones de hidrocarburos, señaló que existe un borrador “que tiene varias alternativas” y se está a la espera de “la validación con las autoridades máximas de Gobierno”. Una vez que se tenga ese visto bueno, se avanzará en el diálogo con “las productoras, provincias, trabajadores, Pymes, cámaras y todos los involucrados", dijo.

Asimismo, destacó la importancia del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y destacó la posibilidad de conseguir financiamiento de parte de China, “con la que se firmó un memorándum de entendimiento, ya que puede demandar entre US$ 3.000 y US$ 3.500 millones".