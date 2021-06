Industria en mejores niveles que en 2019

La utilización de capacidad instalada de la industria manufacturera alcanzó el 63,5% en abril, por lo cual registró un incremento de casi dos puntos porcentuales (p.p) respecto de abril de 2019, cuando todavía no había pandemia.

Los bloques sectoriales que presentaron en abril de 2021 niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al promedio general fueron Sustancias y productos químicos, con el 75,4%; Minerales no metálicos, 74,7%; Refinación de petróleo, 73,1%; Papel y cartón, 73%: Industrias metálicas básicas, 68,9%; Productos del tabaco, 65,7%; y Alimenticios y bebidas (64,8%).

En tanto, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron Edición e impresión, con el 55,9%; Metalmecánica, 53,7%; Textiles, 52,4%; Productos de caucho y plástico, 52,1%; e Industria automotriz, 39,1%. Comparado con abril de 2019, crecieron 10 de los 12 bloques y la mayor suba correspondió a Minerales no metálicos, con un alza del 7,5 puntos porcentuales; seguido de producción de Tabaco, con un incremento de 7,1 puntos porcentual; y Metalmecánica con 7,0 puntos más que doce meses atrás.

En relación a la baja de un punto porcentual en la utilización de la capacidad instalada respecto a marzo pasado, el informe del Indec marcó que el principal retroceso se observó en el sector Automotriz, con una merma de 15,7 puntos entre ambos meses, seguido de industrias Metálicas básicas, con 10,9 puntos menos.

Desde el Ministerio de Economía argumentaron que estos sectores "tuvieron paradas de planta por mantenimiento, para readecuación de nuevas líneas productivas (automotriz) y por reorganización del personal debido al incremento en los contagios de Covid-19”. La cartera que conduce Martín Guzmán observó que durante abril “también registraron problemas logísticos ante diversos conflictos gremiales” como el paro en el puerto de Buenos Aires.