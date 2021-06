Ventas minoristas cayeron un 7%

Las ventas minoristas pymes cayeron en mayo 7 por ciento respecto a abril pasado, pero crecieron 29,6 por ciento anual, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La CAME atribuyó esta situación a que el mes pasado se produjo el impacto de la nueva ola Covid-19 y las restricciones impuestas para bajar el ritmo de contagio.

La gente en promedio consumió 7% menos que en abril y las ventas pymes se ubicaron 29,6% por encima del mismo mes del año pasado, pero con rubros como Neumáticos, Calzados o Perfumerías que vendieron 30% menos que dos años atrás.

Asimismo, resultaron 18,8% menores a mayo de 2019, que es el año más cercano de confrontación dadas las condiciones atípicas que ocurrieron en 2020 por la pandemia, cuyas comparaciones son a precios constantes de enero 2019.

"En los primeros cinco meses del año acumulan un aumento de 29,6% frente a los mismos meses del año pasado", precisó la CAME.

Los datos surgen del Índice de Ventas Minoristas Pyme que elabora mensualmente la entidad en base a respuestas de 780 comercios del país brindadas entre el 31 de mayo y el 10 de junio.

"Las nuevas restricciones a la circulación, los cierres de negocios los fines de semana, la falta de dinero en las familias y la cautela para gastar por la incertidumbre que genera el futuro de la crisis sanitaria, fueron algunos de los factores que terminaron por afectar la actividad comercial del mes, que se mantiene lejos de recuperar sus niveles pre- pandemia", remarcó la CAME.