Cafiero acusó a Larreta de "volver a confundir" a la población "con actividades que no están permitidas"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó este sábado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "volver a confundir" a la población, ya que se quejó de que "insiste con actividades y acciones que no están permitidas".

"Larreta vuelve a confundir a los porteños, porque insiste con actividades y acciones que no están permitidas cuando uno está en alarma", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el ministro coordinador recordó el cortocircuito que se había generado cuando la Ciudad había decidido mantener abiertas las aulas, en contraposición con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández.

"No cumplió la norma, el DNU. Él tomó esa decisión a pesar de tener prácticamente saturado el sistema de salud. Se desacopló de la estrategia nacional. Sostuvo tasas muy altas de contagios", criticó Cafiero, quien destacó que por el otro lado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "se guía por los parámetros nacionales".

Y añadió: "Hay que escuchar más a los epidemiólogos que a los encuestadores".

Al respecto, descartó que la decisión de Kicillof de restablecer las clases presenciales haya sido tomada en base a la necesidad política de las elecciones legislativas de este año: "No se trata de la voluntad de un dirigente abrir o cerrar actividades, sino de la realidad epidemiológica de un distrito. No es la voluntad dirigista de un dirigente: éso es lo que intenta hacer Rodríguez Larreta, pero no lo que hace el gobernador Kicillof".

"Es un error. No confundamos a la gente de que ahora se puede hacer cualquier cosa", agregó.

A la vez, el jefe de Gabinete instó al Congreso a avanzar con la sanción de la ley que establece las regulaciones para adoptar restricciones ante la pandemia de coronavirus: "Tiene media sanción, dictamen de comisión en Diputados y esperamos que se trate, porque eso va a seguir generando previsibilidad de cómo manejarnos para adelante y quitar incertidumbres, porque en el medio hay mucho voluntarismo y eso genera confusión".

Por otra parte, Cafiero minimizó la polémica internacional generada por la declaración de Alberto Fernández, que provocó un conflicto diplomático con México y Brasil.

"Nuestro Gobierno no se va en una frase o una cita. Hay que evaluarlo en las acciones que lleva adelante todos los días", afirmó.

En ese marco, cuestionó al ex presidente Mauricio Macri por haberle pedido disculpas al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro: "Macri tiene mucha sensibilidad hacia el exterior. Fue Presidente de la Argentina, pero siempre mirando hacia afuera. Por eso las únicas tareas que llevaba con mucha determinación eran los vínculos internacionales, que eran sus vínculos personales internacionales. Sigue hablando para afuera, pero primero le tiene que pedir disculpas a los argentinos".