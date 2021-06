Messi donó respiradores, pero están varados

Hace diez meses, el padre de Lionel Messi se ofreció a llevar un cargamento con respiradores a Rosario para reforzar la infraestructura del sistema de Salud ante la pandemia de coronavirus. La donación de un hospital universitario aún no fue utilizada y sigue guardada en el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR).

Desde Anmat y el Ministerio de Salud de la Nación explicaron que no se autorizó su uso porque aún “no se presentó la documentación necesaria” y aclararon que los equipos son “prototipos” que no cuentan con “el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen”.

Las imágenes del avión privado de la estrella del Barcelona fueron noticia a principios de agosto, dos meses antes de que la ciudad y la provincia de Santa Fe alcanzaran el pico de contagios de 2020 por la Covid-19. En ese momento, la municipalidad firmó un acuerdo para incorporar 32 respiradores de transición que había fabricado la automotriz Seat en las afueras de la ciudad catalana.

Las máquinas que fueron diseñadas para el Hospital Germans Trias de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) son el remanente de una partida de mil unidades producida para afrontar la primera ola en Europa. Y este miércoles permanecían guardadas en la terminal aérea de Fisherton, ya que no tienen el visto bueno oficial luego del traslado internacional.

El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, reiteró que Anmat es quien tiene la última palabra en este y otros casos. De hecho, apuntó que hubo otros dispositivos diseñados dentro de la provincia que tampoco pudieron emplearse, ya que la “habilitación y la trazabilidad” depende las autoridades nacionales, tal como ocurre con las vacunas.