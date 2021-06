Ayuda de Sánchez por la entrada a Europa con la vacuna Sputnik

En medio de las restricciones que impuso la Unión Europea de ingreso al continente para quienes fueron inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, consideró que tener aplicada esa dosis "no debería ser un impedimento".

“Es uno de los debates que estamos teniendo en la Unión Europea. Lo que hay que hacer es aplicar una enorme dosis de sentido común. Aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo, son vacunas y no tendrían que ser un obstáculo para la movilidad entre continentes o en la entrada en el europeo", sostuvo Sánchez en conferencia de prensa.

Para ingresar a la región es necesario contar con un "certificado Covid digital de la Unión Europea" y será válido en todos los países del bloque desde el 1° de julio. La polémica se generó en torno a que la vacuna rusa no fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).