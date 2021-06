Alerta roja de Interpol por “Pepín” Rodríguez Simón

El nombre del exasesor judicial y funcionario del gobierno de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, fue sumado por Interpol en la lista de alertas rojas para pedir su detención internacional.

El exfuncionario, actualmente parlamentario del Mercosur por el PRO, se encuentra en Uruguay, donde intenta acceder al beneficio de asilo político por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou. Su detención en Argentina ya había sido pedida por la jueza María Servini, que lo investiga por presunta “extorsión”.

La Justicia uruguaya había rechazado un recurso de hábeas corpus de Rodríguez Simón, aduciendo que aún no había circular roja de Interpol vigente. Esa situación cambió en la tarde de este martes.

Según las fuentes, la alerta roja no modificará la estatus de Rodríguez Simón en Uruguay, salvo que intentara salir de ese país.

El 19 de mayo pasado, la jueza Servini había declarado en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenado su captura internacional.

Es en la causa donde se investiga el presunto “hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo”, de Cristóbal López, en un hipotético plan para desapoderar al empresario kirchnerista de sus activos.

Dos días antes, “Pepín” aseguraba en una carta pública: “No voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad”.

La semana pasada, en tanto, la Justicia uruguaya resolvió suspender el proceso de extradición del diputado del Parlasur hasta tanto la Comisión de Refugiados se expida sobre su pedido.

Espera el asilo

Rodríguez Simón, uno de los más cercanos colaboradores de Macri, pidió “asilo como refugiado político en Uruguay” por la supuesta persecución judicial que, según escribió el abogado del PRO en una carta pública, ejercerían en su contra los empresarios Cristóbal López, Fabián de Sousa y jueces y dirigentes afines al Gobierno.

El funcionario macrista había manifestado en los últimos días haber sido fotografiado por personas desconocidas y percibido coches en actitud de aparente vigilancia de sus movimientos. No obstante, no hizo ningún requerimiento oficial por esos hechos.

La turbulenta rutina de Rodríguez Simón en Uruguay es seguida con atención por varios medios y corresponsales que actualizan la cobertura del caso.