Pfizer afirmó que el contrato con la Argentina se frustró porque "el marco legal no es compatible"

Ante la Cámara de Diputados, el representante de Pzifer en la Argentina afirmó este miércoles que el contrato con el país se frustró porque "el marco legal no es compatible" con las exigencias del laboratorio, que le había ofrecido al gobierno de Alberto Fernández 13,5 millones de vacunas contra el coronavirus.

La Cámara de Diputados desarrolló un encuentro en el que expusieron representantes de los laboratorios Pfizer y Richmond, quienes también respondieron preguntas de los legisladores sobre la situación de las negociaciones y contratos con la Argentina.

Por videoconferencia se conectó Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer Argentina, quien expresó que "durante toda la negociación, en ningún momento hubo pedidos de pagos indebidos o exigencias de intermediarios" de parte del Gobierno argentino.

"Estamos en conversaciones con el Estado nacional" para un eventual contrato, sostuvo el directivo del laboratorio, pero recordó que "es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas" cierra acuerdos. "Pzifer no tiene ningún interés en intervenir en los bienes del Estado", resaltó Vaquer.

Ante preguntas de la oposición, explicó que se "firmó acuerdo de confidencialidad el 11 de julio" pasado con Argentina. Sobre el acuerdo fallido con el país, el representante de Pzifer explicó que habían ofrecido 13,5 millones de vacunas. Según detalló, esa cantidad iba a llegar en distintas etapas: 1 millón antes de 2021; 2 millones en el primer trimestre; 5 millones en el segundo trimestre; y el resto en la segunda mitad del año.

Al ser consultado sobre "qué fue lo que impidió el acuerdo", Vaquer explicó: "El marco legal no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer que tienen que ver con la indemnidad y otras cuestiones".

Además, informó que existe una mesa técnica con funcionarios del Ministerio de Salud y de la Secretaría Legal y Técnica para poder avanzar con un eventual acuerdo. "En esas conversaciones, que están siendo llevadas adelante por abogados, ya surgieron propuestas concretas", indicó.

Tras un breve receso, fue el turno del presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, que dio detalles sobre la fabricación local de la vacuna Sputnik V.

"Fuimos invitados a participar a través del laboratorio (indio) Hetero. No lo indicó el gobierno nacional", subrayó Figueiras, y detalló que se podrán fabricar "500.000 dosis semanales de los dos componentes, en su la última etapa productiva". Y, al respecto, aclaró: "Yo no tenía la menor idea de que la gente de Hetero me iba a llamar desde Moscú para trabajar en esto".

"Hay que llevar tranquilidad porque con el primer componente de la vacuna podemos evitar el colapso sanitario", indicó Figueiras, que también sostuvo que la empresa no recibió "ningún financiamiento" en el marco del acuerdo con Rusia.

"Todo lo que hicimos hasta ahora fue con capital propio. No recibimos ningún financiamiento. Nos han demostrado interés muchísimos actores, bancos públicos y privados, pero para este proyecto no hemos tenido ningún tipo de financiación", agregó.

Al abrir la reunión, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, pidió a la oposición buscar "certezas y no agregar más miedo". "Se tomó la decisión de constituir una comisión informativa utilizando el reglamento de la Cámara de Diputados para tener la máximo información posible, en un tema de interés para la sociedad", resaltó Massa.

El titular de la Cámara baja dijo que el Congreso debe darle "el mayor nivel de transparencia y certezas" a la ciudadanía.

"Hay una disputa global alrededor de las vacunas", resaltó Massa y dijo que el "objetivo de esta reunión es el de abrir un camino que no transforme esto en una comisión de ataques o búsqueda de culpables, sino de soluciones para colaborar con el Poder Ejecutivo".

"Nuestro presidente nos ha encomendado que trabajemos en una comisión de seguimiento de un Observatorio para que se pueda controlar, pero también para que tengamos la responsabilidad de ser parte de la solución y no se solo obstáculo y parte del problema", agregó el tigrense.