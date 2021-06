Fallecieron 3.141 personas por Covid, pese a estar vacunadas

Las recomendaciones de expertos sobre la necesidad de mantener los cuidados aun tras la vacunación quedaron dramáticamente confirmados ayer al conocerse un informe del Ministerio de Salud que da cuenta por primera vez la cantidad de contagios y muertes por Covid registradas entre personas que habían recibido una y hasta dos dosis de las vacunas en nuestro país.

De acuerdo con ese informe, que fue compartido durante la última reunión de expertos en la Casa Rosada y publicado por el diario Infobae, un 1,6% de las personas que recibieron una dosis de las vacunas contra el Covid a principios de mayo último contrajo el virus después de 21 días de su aplicación, es decir tras haber completado el plazo requerido para desarrollar inmunidad.

Este porcentaje -que representa a nada menos que 125.628 infectados sobre un total de 7.851.672 inmunizados- no varia sustancialmente entre quienes recibieron el esquema completo de vacunación. Y es que el 1,58% de 1.443.309 personas que al 8 de mayo pasado recibieron dos dosis (lo que equivale a unas 22.804) también desarrollaron Covid. “Teniendo en cuenta que las vacunas tienen una eficacia de entre el 80 y el 90 %, es esperable que haya casos de COVID-19 después de la vacunación, porque la vacuna está aprobada para disminuir los casos de enfermedad grave y mortalidad. Sabemos que aún estando vacunada, la persona se puede enfermar”, explicaron fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.

Con respecto a la mortalidad tras la inmunización, el informe del Ministerio de Salud consigna que al 8 de mayo último un total de 3.141 personas vacunadas con una dosis contra el Covid murieron igual por causa de la enfermedad pasados los 21 días de su inoculación.

Esa cifra, que representa el 0,04% del total de vacunados con una dosis hasta esa fecha, resulta significativamente menor entre quienes recibieron el esquema completo, y cuya tasa de mortalidad por Covid fue del 0,003% según el informe del Ministerio de Salud, que no brinda detalles sobre la existencia de factores de riesgo entre las personas fallecidas ni discrimina los casos según la marca de vacuna que se aplicó.

Pese a que la tasa de fallecimientos por Covid entre las personas vacunadas es significativamente más baja que entre aquellas que no recibieron la inoculación, la realidad de que las vacunas no evitan por completo el riesgo de muerte por coronavirus volvió a golpear duramente ayer al conocerse la muerte de una joven enfermera de un hospital porteño que no presentaba factores de riesgo y tenía el esquema completo de vacunación.

María Castellón, que tenía 34 años que trabajaba en el sector Covid del hospital Santojanni, murió el viernes pasado en el sanatorio Méndez, adonde había sido internada de urgencia, pese a haber recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik el 6 de abril.

Según confirmaron fuente de ese centro de salud, Castellón, que había comenzado con síntomas, fue diagnosticada el miércoles de la semana pasada con Covid. Y dado que solo presentaba unas líneas de fiebre se aisló en su casa para completar la recuperación. Pero un agravamiento de su cuadro obligó a internarla directamente en terapia intensiva, donde murió un día después.

Según dijeron familiares y amigos en medios periodísticos, María, que era soltera y no tenía hijos, no padecía enfermedades previas que hicieran temer una posible complicación como la que sufrió.

El martes último también había muerto por coronavirus otro enfermero, Rubén Bentos, del Hospital Roque Sáenz Peña de la ciudad santafesina de Rosario, quien también había recibido las dosis de la vacuna rusa. Sin embargo en este caso, tenía el antecedente de ser insulinodependiente.