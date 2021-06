Larreta y Patricia Bullrich se reunieron para bajar la tensión por las candidaturas

En medio de las tensiones internas en aumento, y en plena disputa por el liderazgo con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se encontraron esta mañana de manera presencial en el Centro Cultural Recoleta. Ambos se propusieron bajar el tono de la pelea pública, aunque no avanzaron en un acuerdo para definir las candidaturas en la Ciudad.

Como metodología para resolver las disputas, Rodríguez Larreta propuso analizar encuestas, un método clásico del PRO: ungir al que mida mejor y si no hay una diferencia sustancial ir a las Paso. Bullrich no lo acepta, con el argumento de que los liderazgos no se dirimen de ese modo y, a su vez, por las fallas de los sondeos en el último tiempo.

De acuerdo con los números que manejan en la sede porteña de Uspallata, María Eugenia Vidal, aún no confirmó si se postulará y en ese caso en qué distrito, supera por unos 15 puntos a la titular del PRO en diferencial de imagen.

Del lado de Bullrich contrapusieron otro relevamiento, con ventaja a su favor entre los votantes de Juntos por el Cambio para una eventual interna.

“Muchachos, estamos ante una responsabilidad histórica: frenar al kirchnerismo y acelerar con una propuesta. Tenemos que ser maduros. Querer resolver ahora los problemas de 2023 es un error”, planteó Bullrich en un momento de la charla. De ese modo, ratificó su posición de no adelantar las discusiones sobre la jefatura del espacio y la carrera presidencial.

Rodríguez Larreta se había mostrado decidido a ir a las Paso en una reunión con Vidal y dirigentes bonaerenses en Tigre. “Ahora es mejor que en 2023”, aseguró en ese caso la exgobernadora. “Lo de dejar las disputas para más adelante es un lindo enunciado. Patricia en la práctica, al postularse, hace lo contrario”, replicaron desde ese sector a la exministra.

La resolución del conflicto quedó pendiente, y estimaron que terminará de saldarse recién en julio. En este caso, a la vez aprovecharon para repasar los escenarios en otros distritos.