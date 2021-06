Tras la polémica, Nación sostuvo que la compra a una cooperativa de Grabois aún no se realizó

Luego de la polémica que desató el informe de Jorge Lanata en Periodismo Para Todos que denunció una presunta compra de papas a una cooperativa vinculada a Juan Grabois, el Gobierno aseguró que la licitación aún no se concretó y que en realidad incluye al menos “siete especies de hortalizas, verduras y frutas”.

El encargado de salir a responder a la polémica fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Su área había sido la apuntada por el informe de PPT tras contar que la cooperativa Unión de Productores Familiares que pertenece al MTE que conduce Grabois se había presentado a una compra directa para venderle. Según el informe de Lanata, la cooperativa ofertó bolsones de 5 kilos de papa a 610 pesos, unos 122 por kilo. En el Mercado Central se consigue el kilo a precio mayorista por 20 pesos. Arroyo sostuvo en una serie de tuits que “aún no se concretó el proceso de adjudicación ni de compra”. “Es solo una oferta presentada de forma pública en la plataforma Comprar por una cooperativa”, agregó. Además, el ministro dijo que los bolsones no eran de cinco kilos, sino de siete y que incluían más variedades de verdura.