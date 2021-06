“Es hora de entender que el capitalismo no ha dado buenos resultados”

El presidente Alberto Fernández participó ayer por la mañana del Foro Económico de San Petersburgo (Spief) que encabeza el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En ese marco, se refirió a los desafíos que provocó la pandemia en todo el mundo, y habló especialmente de países de “renta media”, entre los que se encuentra la Argentina.

“En la pandemia han crecido la pobreza, la falta de trabajo, las necesidades de un mundo que lejos está de estar desarrollado. Hablo de países de renta media, entre los que está la Argentina, países a los que se los trata como países desarrollados pero cada vez más se parecen a países pobres. Y allí la comunidad internacional debe tomar medidas que tienen que ver con el potencial desarrollo de estos países”, planteó.

Fernández reiteró su visión sobre el peso de la deuda sobre este tipo de economías. “Es muy difícil desarrollarse con deudas estrafalarias, tasas enormes y plazos que no favorecen el crecimiento y el desarrollo social de nuestras comunidades”, señaló.

La frase no es antojadiza. Está estrechamente ligada con la negociación que entabla el país con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París.

En este marco, Fernández añadió: “Es hora de entender que el capitalismo tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados, ha generado desigualdad e injusticia”.

“Si vamos a construir otro capitalismo tiene que ser un capitalismo que no olvide el concepto de solidaridad. Porque si algo nos enseñó la pandemia es que nadie se salva solo y puede haber un momento donde más podemos y los más débiles tiemblen y caigan ante un virus”, concluyó el Presidente.