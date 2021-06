Terminó el paro y el campo va a la Casa Rosada

La Mesa de Enlace pedirá audiencia al presidente Alberto Fernández y buscará dialogar con gobernadores y representantes de los distintos eslabones de la cadena cárnica, informó ayer al confirmar la finalización del cese de comercialización de hacienda dispuesto por el cierre de las exportaciones de carne. “Es necesario encontrar alternativas que no destruyan una vez más la ganadería argentina, que no afecten más el bolsillo de los argentinos, que no nos hagan perder credibilidad ante el mundo y que no se siga afectando la economía nacional, con medidas inadecuadas”, afirmó la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias.

En un comunicado conjunto, la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria confiaron en “poder avanzar con instancias de diálogo con el Gobierno nacional, los gobernadores y los legisladores, para tratar de revertir las consecuencias negativas para la producción y para todos los argentinos de la desafortunada decisión oficial”.

“Estamos convencidos de que los tristes tiempos que vivimos en el país, signados por esta pandemia que nos castiga a todos, nos obligan a seguir buscando soluciones para el sector y para todos los argentinos”, completaron las entidades al adelantar el pedido de audiencia con el presidente Fernández. Para el sector, “hay que trabajar todos juntos para que el sector agropecuario pueda colaborar, como puede hacerlo, en la recuperación de la economía nacional”.