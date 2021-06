Carta documento a Bullrich: Fernández le iniciará un juicio por difamación

El presidente Alberto Fernández le envió este lunes una carta documento a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, para notificarla sobre la audiencia de mediación, en la que el mandatario no buscará ningún acuerdo para el eventual caso de que la dirigente se retracte de sus dichos sobre pedidos de coimas en la negociación entre el Estado y la firma Pfizer por las vacunas.

El abogado Gregorio Dalbón al día siguiente de la formalidad tiene la orden de presentar una demanda.

Se trata de una demanda civil que pretende seguir el proceso hacia un juicio por difamación. El laboratorio estadounidense Pfizer negociaba con Argentina la provisión de al menos 14 millones de dosis de vacunas, pero el acuerdo no se firmó.

Según dijo Fernández, “no quise comprar la vacuna de Pfizer, porque me ponía en una situación muy violenta de exigencias”.

El Gobierno asegura que las negociaciones persisten, pero las expectativas de llegar a buen puerto son bajas.

En ese cuadro de situación resonaron los dichos de Patricia Bullrich, quien habló de hechos de corrupción y aseguró que para firmar el contrato con Pfizer “tenía que haber una contraparte nacional. La matriz de la forma en que trabaja el kirchnerismo es esta. Yo te pongo un Cristóbal López, un Lázaro Báez, alguien que me garantiza a mí que voy a tener participación en esto”.

Bajo esos mismos argumentos, la líder opositora dijo que lo que hacía el exministro Ginés González García es “pedirle que participe una empresa. Este intermediario que yo vengo planteando hace tiempo y ahora el Presidente se puso bravito, pero lo vengo diciendo hace meses y no escucha”.

Así, el exministro de Salud le pidió vía carta documento a Bullrich que se retracte públicamente de sus acusaciones.