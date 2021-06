"Macri me recomendó dejar de trabajar a las 19 y tomarme un descanso cada dos semanas", dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el ex mandatario Mauricio Macri es "una persona que no asume los efectos de su conducta" y contó que, apenas ganó las elecciones presidenciales en 2019, el dirigente del PRO lo llamó para recomendarle que deje de trabajar a las 19:00 y que se tome descansos cada dos semanas porque la actividad presidencial podía ser muy "agotadora".

"Macri me dijo a mi como una recomendación el día después de ganar las elecciones: me planteó que cada dos semanas me tomara unos días de descanso, que no trabajara más allá de las seis o siete de la tarde porque podía ser muy agotador. Así es Macri. Lo que vimos es algo genuino", contó Fernández en diálogo con Caballero de Día, el programa de Roberto Caballero en La 990.

En tanto, Fernández cuestionó que en una entrevista que dio recientemente Macri le recomendó cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional: "Yo pensaba si ese hombre es consciente del daño que le hizo a la Argentina el día que tomó ese crédito. El FMI destinó 50 mil millones de dólares para ayudar al mundo, y 57 mil para salvarlo a Macri".

"Macri es una persona que no asume los efectos de su conducta. Son muy llamativas las cosas que dice", consideró. Por último, se refirió a las críticas de Macri sobre la cantidad de veces que Fernández habla con los medios de comunicación y cómo esta modalidad devalúa su palabra.

"La palabra se devalúa cuando se miente. A mí no me pueden acusar de mentir. Yo en la campaña dije que estaba a favor del aborto y hoy es una ley. Dije que los jubilados no iban a pagar más medicamentos y hoy no pagan más medicamentos. Dije que iba a ser un gobierno federal y hoy tenemos un gobierno federal", insistió Fernández.

Y concluyó: "Tengo mucha tranquilidad. Quien me está calificando fue un artista de la mentira. Él no percibe la devaluación que él padece, cuando la gente mira para atrás y la gente ve lo que prometió y lo que hizo se da cuenta dónde está el que miente. Yo conozco a todos los periodistas desde hace años, cuando nadie pensaba, ni siquiera yo, que iba a ser Presidente, y me cuesta mucho no contestar un mensaje de ustedes porque siempre les contesté".

