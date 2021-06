Dirigente radical reclama que se convoque a la Convención Nacional de la UCR

El exdiputado nacional Fabián Rogel dirigió una carta al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, donde expresa su preocupación por “la situación anómala en que se encuentra hoy la Convención Nacional del Radicalismo” y le exige que “de manera inmediata” convoque al cuerpo y que normalice su funcionamiento.

En la misiva, el dirigente radical entrerriano señala que “aproximadamente hace un año” fue electo como convencional nacional, pero aún no ha podido integrarse a ella.

“No recuerdo, excepto en dictaduras militares, que el Partido haya estado durante tanto tiempo sin que se realicen las respectivas convocatorias y que sus miembros no puedan renovarse toda vez que vence el mandato de los Convencionales actuales”, lamentó el exdiputado nacional.

Consideró que “no debatir, escudándonos en la pandemia, de cómo le fue al país y al Radicalismo después del gobierno y del acuerdo electoral llamado Cambiemos o Juntos por el Cambio, constituye un acto de irresponsabilidad y de deslegitimación, no solo de la Convención, sino del Partido como lugar esencial de análisis político”.

“Le exijo de manera inmediata, concluir con este silencio, este vacío y esta falta de discusión”, manifestó.

"La señal que se transmite hacia afuera al no reunir a la Convención Nacional, daría la impresión de un Partido que cree que en el país no hay discusiones importantes a mantener y que el Radicalismo no tiene decisiones importantes a tomar, colocándonos en un partido anodino, sin perspectivas y solamente destinado a acompañar una propuesta política que sea ajena a la razón de ser de su fundación, como lo son políticas y decisiones de centro derecha", lamentó Rogel, exvicepresidente del bloque de diputados de la UCR.