Buenos Aires y Córdoba retoman las clases con presencia en las aulas

El Gobierno porteño anunció ayer que el próximo lunes se retomarán las clases presenciales para los niveles Inicial y primario en la ciudad, mientras las autoridades de ese distrito y de la provincia de Buenos Aires analizan la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

El jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la presencialidad en la aulas será retomada en los jardines maternales, en los niveles inicial, preescolar, primario y en la educación especial, mientras que para primer y segundo año del secundario regirá un esquema mixto y a partir del tercer año una modalidad puramente virtual. La decisión del gobierno porteño fue anunciada en contra de la opinión del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien dijo que el lunes próximo, una vez finalizado el aislamiento estricto de nueve días, debe “continuar el modelo educativo de no presencialidad” en las zonas del país que se mantengan en la categoría de “alarma sanitaria” como el Área Metropolitana Buenos Aires (Amba).

A su vez, el gobierno de Córdoba anunció que reactivará las clases presenciales y permitirá el desarrollo de actividades no esenciales a partir del próximo lunes, cuando perderá vigencia el confinamiento estricto que dispuso el Gobierno nacional contra la segunda ola del coronavirus. “A partir del lunes 31 de mayo vuelven las actividades no esenciales de 6 a 19 y la circulación será entre las 6 y 20 horas como ocurría en líneas generales hasta el 21 de mayo”, adelantó el vicegobernador Manuel Calvo.