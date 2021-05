Para Fernández, la "negociación con Pfizer no se interrumpió" y el promedio de vacunación es "razonablemente bueno"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "nunca se interrumpió" la negociación con el laboratorio Pfizer para acceder a su vacuna contra el coronavirus, y consideró que hay un "promedio de vacunación razonablemente bueno" en la Argentina.

"La negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta el día de hoy", resaltó Fernández, y agregó: "La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país".

En esa línea, el jefe de Estado continuó: "La vacuna de Pfizer es muy buena, tan buena como la Sputnik y AstraZeneca. Ahora, todo el resto es un delirio, de decir 'no quisieron comprar por una cuestión ideológica'.

Durante una charla en vivo por YouTube junto al periodista militante Pedro Rosemblat, el Presidente precisó: "Hay un promedio de vacunación razonablemente bueno. Me hubiera gustado que fuera más rápido, pero estoy conforme viendo lo que le pasa al resto".

Además, el jefe de Estado subrayó: "Veo que a nosotros nos fue un poco mejor que al resto. Nosotros vacunamos con vacunas de probada calidad, y tenemos mucha gente para vacunar. No somos un país de pocos habitantes".

"Lo que más preocupa es que en esta segunda ola empieza a atacar a la gente de menos edad, y las está atacando mal", graficó Fernández.

En esa línea, advirtió que ante la pandemia hay que "estar muy atentos, saber que el problema existe y que la única forma de remediarlo es evitando el contagio, el acercamiento, la circulación".

En otro tramo de la charla, el jefe de Estado afirmó que para el Gobierno nacional es "un déficit" que no se puedan realizar movilizaciones sociales, y amplió: "Eso siempre es valioso. Somos un partido que nació en la calle y ahora tenemos que hacerlo a través de pantallas".

Además, consideró que "el cuidarse es un acto revolucionario en el presente", y destacó que "a los jóvenes les ha complicado mucho la vida" la pandemia.

"La semana que viene vamos a estar largando una serie de medidas para jóvenes, pero dentro de las restricciones que tenemos", agregó.

Al referirse a su frase "mi amigo Horacio" en la que hizo referencia al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, subrayó: "Fue un simbolismo decir tratemos de unirnos en este momento y dejar de lado las diferencia. Tal vez no fue el mejor simbolismo".

"Finalmente él piensa como (el ex presidente Mauricio) Macri y yo no. Él está en el partido de Macri y yo no", expresó Fernández, y afirmó que "no" le "preocupa nada que haya dos visiones tan contrapuestas" en la política, pero sí le preocupa que "se vea tan afectada la convivencia democrática".

Al referirse a los comicios legislativos de este año, el jefe de Estado afirmó que será "una campaña rara, básicamente mediática" producto de la pandemia de coronavirus.

"Vamos a tener que poder llegar a la gente de otro modo. Los argentinos saben quién los quiere, quién los cuida y quién no. Nos debemos haber equivocado, porque el que hace siempre se equivoca, pero nunca deshonestamente y queriendo perjudicar a los más débiles", subrayó.

Respecto a su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, aseguró que se llevan "mucho mejor de lo que creen" los medios de comunicación, y aclaró: "Los dos sabemos que por pelearnos y dividirnos llegó un día Macri".

"Hemos logrado entender eso. La organización vence al tiempo y estar unidos es central. Cada vez que siento que exploto digo 'Macri. Vamos a empezar de nuevo Cristina", relató el Presidente entre risas.

Por último, Fernández sentenció: "Ni soy tan sumiso ni Cristina pega 4 gritos. La diferencia con Cristina es cómo lo hacemos, las formas".