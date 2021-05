Todesca: “A veces pasan cosas raras que impactan sobre los precios”

Luego de que se conociera que el Gobierno extenderá la prohibición de despidos por otros 30 días hasta fines de junio, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, habló de esa medida y también puso el foco en la inflación, desde la Quinta de Olivos.

En cuanto a los controles que realiza la Afip en la cadena de alimentos, y en particular de la carne, Todesca dijo que “son inspecciones de rutina”. Y fue allí que abordó la preocupación por la inflación. “Para nosotros es importante saber qué pasa en estos sectores, porque como sabemos a veces pasan cosas raras que terminan teniendo impacto sobre los precios, que hacen que la gente pueda comprar menos de lo podría comprar, y eso no es justo”, aseguró.

También sostuvo que hicieron “un repaso de la situación de la inflación, de las herramientas que tenemos en esta situación en particular, con un gran aumento de los precios internacionales, y el golpe de eso sobre la Argentina”. En ese sentido, Todesca respaldó otra medida paliativa que se sostiene en el tiempo.

“Es importante que seguimos manteniendo el sistema de precios cuidados, que cuando las personas van al supermercado lo pueden ver con claridad. Son buenos productos, y es una canasta que representa el consumo de los argentinos”.

La funcionaria, segunda de Santiago Cafiero en el organigrama, aseguró que desde el Gobierno se trabaja “en la ley de Góndolas, que es que cuando la góndola, cuando vas al supermercado no esté ocupado solo por dos o tres empresas más grandes, sino que haya productos de las Pymes y de la economía popular”.

“Esto lleva tiempo de implementarse pero es un cambio sustantivo porque vas a tener más oferta, y si hay más oferta, hay más competencia y todos tienen más oportunidades”, respaldó. Por último, abordó la cuestión del cepo a las exportaciones de carne y dijo que continuarán “discutiendo cómo equilibrar las oportunidades de exportación que tiene el país como gran productor de alimentos, con el mercado interno”.