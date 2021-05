Maduro agradeció al país por retirar la demanda en La Haya por crímenes de lesa humanidad

El régimen de Nicolás Maduro le agradeció ayer al Gobierno de Alberto Fernández por haber retirado la denuncia internacional por violaciones a los derechos humanos contra Venezuela.

Este agradecimiento público de Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela, se dio horas después de que el Gobierno argentino retiró la acusación ante la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por los jerarcas chavistas.

“Hay que destacar que Argentina se retiró de esa denuncia que hizo el Grupo de Lima diciendo que no tenía sentido ni asidero esa acción realizada en el pasado por otros funcionarios del Estado argentino”, remarcó el Fiscal General a través de un mensaje televisado.

El funcionario de Maduro enfatizó que ese retiro de la demanda del Gobierno de Fernández “tiene un valor simbólico importante” que debe verse “con mucha atención”. “Por algo lo hacen, porque el tema de los derechos humanos no puede tener sesgo político, lo dice un activista de los derechos humanos de toda la vida”, afirmó.

Fuentes diplomáticas confirmaron ayer, luego de que la noticia se diera a conocer en el sitio Russia Today, que el Gobierno argentino retiró la carpeta y la acusación contra Venezuela en la CPI el 25 de marzo pasado, al día siguiente de que oficializó su salida del Grupo de Lima.

Por entonces, la Cancillería consideró que se retiraba de ese grupo por entender que sus acciones no habían “conducido a nada”, luego de tildar a esa instancia como un “instrumento” del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y como tal la denuncia ante La Haya.