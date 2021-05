Quienes retornen al Amba tendrán una infracción

Sabina Frederic aseguró ayer que tendrán una infracción quienes quieran regresar a sus domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin permisos para circular durante el confinamiento estricto que se dispuso contra la segunda ola del coronavirus.

Este domingo, la ministra de Seguridad había advertido que quienes viajaran el fin de semana directamente no podrían volver a sus casas hasta el 31 de mayo.

“Con una única pasada sin permiso o con un permiso que no corresponde para la situación, depende de la jurisdicción, puede estar imputada la persona, puede haber un secuestro de vehículo o puede haber un acta de intimación”, explicó este martes en un móvil televisivo desde Puente La Noria.

Frederic aclaró: “Eso depende de lo que decide el juzgado, la decisión no es de la Policía ni de la Gendarmería ni de la Prefectura”.

Consultada sobre aquellas personas que abandonaron sus domicilios en el Amba durante el fin de semana largo, la funcionaria pareció rectificar su postura: “La gente puede volver pero va a tener una infracción”.

“Si vuelve desde su domicilio y va a trabajar y es esencial no va a tener ningún problema, el problema es si vuelve de un lugar que no es su domicilio, ahí sí va a ser, seguramente, mínimo imputado en una causa penal”, dijo en radio.