Pfizer: Bullrich aclaró, pero ratifican la denuncia

Al tiempo que el Gobierno ratificó que iniciará acciones legales contra Patricia Bullrich, la presidenta del PRO ratificó sus dichos sobre la falta de vacunas de Pfizer en Argentina aunque aclaró que “no le pidieron coimas” a la empresa norteamericana.

El abogado Gregorio Dalbón, quien representará al presidente Alberto Fernández en una denuncia civil contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, por “difamación y delitos contra el honor”, remarcó ayer que “el día lunes, cuando terminen las restricciones” se presentará en la Justicia y que “no habrá mediaciones ni acuerdos posteriores” entre las partes, en tanto continuaban hoy las voces que se alzaban en contra de las “mentiras” y la “difamación” de la exfuncionaria macrista.

Tras el anuncio del inicio de acciones legales del presidente Fernández contra Bullrich y la desmentida del laboratorio Pfizer sobre posibles pedidos de coimas por parte de funcionarios del Gobierno nacional, Dalbón señaló: “No podemos tolerar que se haga política mediante la difamación constante contra personas que no lo merecen y que están dando todo de sí en un momento como es la pandemia”.

En este punto, consideró: “Las declaraciones de Patricia Bullrich son falsas y arteras, para desprestigiar a la política en general y en particular de un Gobierno”.

Dalbón estimó que el juicio “lo que va a generar luego son daños y perjuicios, se deberá publicar la condena en el lugar donde se cometió el hecho, y tendrá que haber una reparación económica que será donada al Instituto Malbrán”.

“En algún momento había que poner un límite y llegó el momento”, enfatizó el letrado del Presidente.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que Bullrich “busca titulares en los diarios porque solo piensa en las próximas elecciones” y lamentó que la oposición sólo busque generar “miedo e incertidumbre” a través de mentiras en un contexto de pandemia. En las últimas horas, Bullrich había acusado al exministro de Salud Ginés González García de pedir coimas para cerrar el contrato por la llegada de esas vacunas al país.

A través de un breve comunicado, Pfizer indicó que no había recibido pedidos de sobornos por parte del Gobierno “en ningún momento” de la negociación que resultó frustrada hasta ahora.

Este martes, la líder del PRO reafirmó sus dichos: “Acá el Presidente debería analizar y hacerle juicio a quienes no firmaron un contrato que le significó a la Argentina no tener 14 millones de vacunas, que significan que faltan 8 millones para completar las vacunas para mayores de 60 años”.

Sobre la desmentida de Pfizer, Bullrich aclaró: “Tiene razón porque a Pfizer no le pidieron coimas. A Pfizer le pidieron que para firmar el contrato tenía que haber una contraparte nacional. La matriz de la forma en que trabaja el kirchnerismo es esta. Yo te pongo un Cristóbal López, un Lázaro Báez, alguien que me garantiza a mí que voy a tener participación en esto”.