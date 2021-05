El Presidente denunciará a Bullrich por difamación

El presidente Alberto Fernández se refirió a la denuncia de la presidenta del PRO Patricia Bullrich, quien señaló que el Gobierno nacional pidió coimas como condición para adquirir millones de vacunas Pfizer contra el coronavirus. La exministra de Seguridad ratificó su denuncia.

“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, y relevó que pidió a sus abogados denunciar legalmente a la exparlamentaria por “tan vergonzosa difamación”.

“Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba”, escribió Fernández, quien destacó que Bullrich habló “sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, sino también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”.

El Presidente continuó con su duro reproche a la presidenta del PRO, y añadió: “En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad”.

“Por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”, detalló Fernández.

Bullrich contraataca

La líder del PRO, Patricia Bullrich, reafirmó su acusación contra Ginés González García sobre un presunto intento de soborno a Pfizer para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

“El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que digo yo, así que yo reafirmo mis dichos”, precisó en un hilo de Twitter, en el que reiteró críticas a la política sanitaria del Gobierno y a la falta de dosis para inocular a los argentinos.

Bullrich dio algunos detalles de una supuesta negociación espuria del Gobierno con el laboratorio, que hoy negó haber recibido un pedido de coimas para la venta de sus dosis en la Argentina.

“No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”, denunció la presidenta del PRO.

“González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una exempleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción”, volvió a insistir Bullrich en un hilo que escribió en Twitter.