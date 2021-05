Comerciantes, sin expectativa

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, sostuvo ayer que la expectativa del sector es "muy mala" y remarcó que el rubro fue "muy castigado" como consecuencia de las restricciones ante la pandemia de coronavirus.

En declaraciones radiales, aclaró que la entidad acepta las nuevas medidas "porque no queda otra cosa que hacer", aunque aclaró: "Los empresarios no somos suicidas, queremos cuidar a nuestras familias y trabajadores, pero también queremos cuidar a nuestras empresas".

"El sector comercial y de servicios implica un tercio del PBI nacional. Fue muy castigado ya con tremenda cuarentena el año pasado y lamentablemente no dio resultado en términos sanitarios", se quejó.

Además, resaltó que "ninguna institución" impulsa manifestaciones, sino que "son autoconvocados que la mayoría de las veces van por fuera de las entidades empresarias".

"Es una realidad porque están desesperados porque no se cumplió lo que nos habían dicho", consideró y analizó: "Hay cosas que los gobiernos pueden hacer, que es poner orden y cuidarnos porque nos piden restricciones y cierran los shoppings, pero permiten las ferias, movilizaciones y actos políticos".

En tanto, manifestó: "Nunca puede haber una distribución justa cuando se hace una administración del comercio de esta manera. El 85% de las importaciones en la Argentina son para poder industrializar. Las cosas de industrialización no la pueden cerrar. El problema es que no hay dólares. No alcanzan con los dólares que entran y encima cerramos exportaciones de carne. Estamos haciendo mal porque estamos repitiendo recetas que nunca funcionaron", criticó.