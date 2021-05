El Gobierno revisará la meta de inflación

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que si "hay necesidad" revisar la meta de inflación del 29 por ciento, se hará porque "el objetivo del Gobierno es que el salario real crezca".

Según los últimos datos del INDEC, la inflación fue del 4,1% en abril y acumuló un 17,6% en el primer cuatrimestre del año, impulsada por fuertes subas en indumentaria, transporte y alimentos.

En los últimos doce meses, el costo de vida fue del 46,3%, de acuerdo con los datos oficiales, mientras que la suba del primer cuatrimestre fue la más alta en cinco años, tras el 16,2% que había mostrado en 2016 para el mismo período.

En ese escenario, el funcionario nacional evaluó que el 29% del Presupuesto "es una meta que, si hay necesidad de revisarla, se revisará".

"El objetivo del Gobierno es que el salario real crezca y por eso hemos habilitado cláusulas de revisión", indicó el titular de la cartera laboral y aclaró: "Si la pauta no permite que obtengamos el objetivo de que el salario real crezca, tendremos la revisión de los convenios colectivos". Aclaró además que "está prevista la revisión" del Salario Mínimo, Vital y móvil.

"Lo fijamos por un año, pero le pusimos, al igual que las paritarias, una cláusula de revisión. Si es necesario revisarla, lo haremos", remarcó Moroni, quien a la vez advirtió que los incrementos en los precios son "injustificables".

"Ahí tenemos un tema. El Gobierno está tomando las medidas para que esto se vaya ordenando. Hemos tenido un deslizamiento de los precios, más allá de lo que podemos sostener", indicó.

De ese modo, analizó: "Es verdad que hemos tenido un incremento muy fuerte en términos reales de los productos básicos de los alimentos, pero hay cosas que no tienen explicación y se están tomando las medidas adecuadas", analizó.

A su vez, anticipó: "Vamos a utilizar todas las herramientas que sean necesarias", mientras remarcó: "Si vemos que trabajar con los sindicatos puede funcionar, lo vamos a hacer. De hecho, hay conversaciones que se están manteniendo".

Con relación al vencimiento de la prohibición de despidos sin justa causa pautado para finales de este mes, puntualizó: "Es un tema que tenemos que terminar de discutir".

"En estos días nos dedicaremos a discutir eso y tomar medidas en la semana. Veremos los informes sobre cómo resultó el tema del cierre de actividades respecto de la pandemia", manifestó.

Sobre la ayuda económica estatal en medio de la crisis y las nuevas medidas por la segunda ola de coronavirus, el ministro señaló: "Si las restricciones fueran de volver a escenario terribles como el año pasado, pensaríamos algo".

"Los universos de cobertura que ha hecho el Gobierno van generando las condiciones necesarias como para no recurrir a herramientas extraordinarias. Todo depende de la pandemia", señaló.

Sin embargo, Moroni admitió que "en todo sistema de cobertura queda algún sector no cubierto, pero la verdad es que la ampliación que ha generado la Argentina ha sido enorme. Estamos hablando de restricciones de una semana, no de seis meses".