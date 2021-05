Segundo día de paro del campo, sin hacienda en el mercado de Liniers

En el segundo día del cese de comercialización de hacienda en protesta por el cierre de las exportaciones de carne por 30 días, no hubo ingresos de animales en el mercado de Liniers.

Durante la semana, el martes se comercializaron 12.000 cabezas pero el miércoles, conociendo la medida del Gobierno y el paro anunciado por la Mesa de Enlace, solamente ingresaron 5.700 animales. Y este viernes no hubo animales en el principal mercado concentrador del país, cuando normalmente al final de la semana suele haber entre 8.000 a 9.000 cabezas.

Cabe destacar que los días lunes y jueves (salvo algunos remates especiales) no hay operaciones en el mercado de Liniers.

En tanto, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtieron este jueves que al cese de comercialización de hacienda como medida de protesta se sumará un paro de los productores de granos, si el Ejecutivo no da marcha atrás con la medida.

Lo confirmó el presidente de la entidad Jorge Chemes y adelantó que también se sumarán a la eventual medida de fuerza los productores de cerdos. “Es un pedido de los productores que llega a las cuatro entidades”, dijo Chemes en referencia a la Mesa de Enlace.

El dirigente sostuvo que “son muchos los productores que quieren adherirse e incorporarse (a la protesta) con la no venta de granos y los reclamos están llegando a través de las cuatro entidades. También los productores de cerdo, están llamando muchos”, precisó.

“Es fácil bajar precios con el esfuerzo y el dinero ajeno. El productor carga en la espalda los yerros de la política que no ha hecho un solo gesto solidario y menos un replanteo para sanear los males que provoca en la economía. El campo tiene que arreglar lo que hacen mal los científicos”, cerró Chemes.

Por su parte, desde el oficialismo el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, sostuvo que la decisión del Gobierno nacional de suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna “permite ordenar y actuar sobre la especulación y otras formas que van en contra de los intereses de la gente”.

“La pregunta que deberíamos hacernos es si es razonable que un país como la Argentina que produce alimentos para el mundo tenga el problema de precios actual en el mercado interno”, sostuvo Heller en declaraciones radiales.