Arroyo volvió a pedir a los movimientos sociales que no marchen: "No es tiempo de amucharse"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reiteró hoy a los movimientos sociales la necesidad de no realizar manifestaciones porque "no es tiempo de amucharse" ante la segunda ola de contagios de coronavirus.

"No es tiempo de marchar, no es tiempo de movilizarse, no es tiempo de amucharse. Es muy evidente que hay circulación comunitaria del virus", sostuvo el funcionario nacional. El integrante del Gabinete remarcó que el Gobierno habla "permanentemente con todos" los sectores sociales.

En ese sentido, destacó el acuerdo al que había arribado hace algunas semanas para evitar las manifestaciones: "No habíamos tenido marchas sociales significativas, pero ayer un grupo marchó". "Somos muy claros con todos", subrayó el titular de la cartera social. Y concluyó: "Lo que hicimos fue reforzar toda la asistencia alimentaria".

Las multitudinarias movilizaciones que realizaron en el último año distintas agrupaciones sociales al microcentro porteño fueron duramente cuestionadas por los expertos en epidemiología, quienes advirtieron el riesgo de contagios masivos en esas protestas.