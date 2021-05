¿Qué pasará con los permisos de circulación durante el confinamiento estricto?

Tras el anuncio del Gobierno de un confinamiento de 9 días ¿qué pasarán con los permisos de circulación entre el 22 al 30 de mayo?

- Los permisos esenciales quedan activos. No es necesario volver a tramitarlos.



- Los permisos de actividades no esenciales se darán de baja. Hay que volver a tramitarlos argentina.gob.ar/circular.



- Los permisos especiales de 24 y 48 horas se darán de baja. Pueden volver a tramitarse.



- Los permisos de escolaridad presencial se darán de baja. Pueden volver a tramitarse en argentina.gob.ar/circular.



- Los permisos de vacaciones se darán de baja y no se podrán volver a tramitar.



- El transporte público está reservado para quienes cumplen tareas esenciales.



- Los permisos no se editan. Si al hacer el permiso cometiste algún error o necesitás actualizar tu información, volvé a tramitarlo.



- Si sos esencial y no pusiste tu SUBE en el permiso, volvé a tramitarlo con tu número de tarjeta para que puedas usar el transporte.



- Si ya contás con tu permiso de circulación podés verlo y mostrarlo en la App Cuidar.



- Ninguna app es obligatoria, pero los permisos para circular sí.



- Para tramitar un #permiso necesitás tu última versión de DNI: podés hacer consultas sobre DNI y nro. de trámite del DNI en https://www.dateas.com/es/argentina?gclid=CjwKCAjwtJ2FBhAuEiwAIKu19uuvHU5Fp-7VzMH5FjZjSAzuvxhxJPKIknPXQMLlXqVo5KdpcWhmuRoCpjAQAvD_BwE