Larreta suspende clases presenciales por unos días

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció anoche las nuevas restricciones para frenar la suba de contagios por coronavirus, en una estrategia sanitaria que estuvo alineada con la decisión del gobierno nacional de aplicar un confinamiento estricto hasta el domingo 30 de mayo.

La principal novedad, en ese sentido, es que la próxima semana se suspenderán las clases (tanto presenciales como virtuales) en todos los niveles, algo hasta ahora resistido por la administración porteña. Con el feriado puente restablecido, serán tres los días -desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de mayo- sin clases. Esos días serán recuperados entre el 20 y el 22 de diciembre.

En tanto que a partir del lunes 31 de mayo la ciudad de Buenos Aires volvería a retomar el esquema de clases presenciales en el nivel inicial, primario y educación especial; el secundario seguirá con el sistema bimodal. “Vamos a acompañar” la nuevas medidas de restricción anunciadas por el presidente Alberto Fernández, dijo Larreta, para después destacar que las próximas semanas serán fundamentales, a la espera de las 350.000 vacunas que la Nación comprometió para “vacunar a todas las personas en situación de riesgo” de la Capital.

Durante una conferencia de prensa brindada desde la sede del gobierno porteño, Rodríguez Larreta advirtió sobre algunos datos que, admitió, lo inquietan “mucho”. En ese sentido, informó que los casos, que una semana atrás rondaban los 2.100 por día, “volvieron a subir a un ritmo preocupante; hay días en los que estamos por arriba de los 3.000, la tasa de contagiosidad es mayor a 1 y la ocupación de camas en sistema público llega al 83 por ciento”. “Todas las decisiones las tomamos en base a la evidencia”, aclaró el alcalde capitalino, para luego anunciar que, “en acuerdo con el gobierno nacional”, hasta el 30 de mayo se ratifica la prohibición de los encuentros sociales en lugares abiertos y cerrados, mientras que el transporte público seguirá siendo solo para trabajadores esenciales

De acuerdo a los nuevos anuncios, los negocios no esenciales continuarán abiertos, pero brindando una atención exclusivamente al aire libre, sin ingreso a los locales. La gastronomía sólo atenderá por take away o delivery. No se permitirán las actividades de la construcción y de la industria ni las ceremonias religiosas.Tampoco podrán abrir los clubes ni las peluquerías. Se cerrarán los patios de juegos infantiles y solo se permitirán los deportes individuales.