Queja radical por los dichos del expresidente sobre el peronismo de Córdoba

La Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba marcó claras distancias con la opinión sobre el peronismo local del expresidente Mauricio Macri, quien dijo que con el gobernador Juan Schiaretti trabajaron “juntos por los cordobeses”.

El líder del PRO estuvo desde ayer en la capital provincial, donde presentó su libreo “Primer tiempo” y recorrió programas de los medios más importantes de la provincia, en los que marcó que la gestión de Schiaretti hizo “un gran trabajo”, aunque también opinó que “se necesita alternancia en el poder”.

Córdoba es gobernada por el peronismo desde 1999, con tres mandatos del fallecido José Manuel De la Sota y otros tres de Schiaretti.

Tras los dichos de Macri, la UCR cordobesa publicó un comunicado en el que dijo que “no tenemos nada que ver con el gobierno de Juan Schiaretti. Somos muy diferentes a Hacemos Por Córdoba y por eso somos oposición”. “Nos diferenciamos de un gobierno provincial que tiene la salud y la seguridad explotadas, que hizo una reforma jubilatoria a las escondidas en detrimento de nuestros jubilados aprovechando la cuarentena, que pretende manipular la justicia para proteger a los funcionarios y amigos del poder copiando los modos del gobierno K, que facilitó con su voto darle mayoría al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura y que apoyó numerosos leyes K en Congreso nacional”, se extendió.

Añadió que “Córdoba no está bien. Hace años que la pobreza y la indigencia se multiplican por toda la geografía provincial. Impuestos y tarifas impagables ahogan a miles de cordobeses y a la producción. No tenemos nada que ver con Schiaretti”.

“La opinión de Mauricio Macri, como dirigente del PRO, es valiosa, pero de lo que se trata es de fortalecer Juntos por el Cambio, que tiene muchas diferencias con el peronismo de Córdoba”, afirmó la UCR local.

“Los cordobeses están mal y no hay margen para la duda, queremos ser parte y profundizar un espacio político que marque con nitidez las profundas diferencias con el peronismo cordobés, al cual la posibilidad de la alternancia lo incomoda, algo que poco tiene que ver con el supuesto ‘republicanismo’ que algunos le adjudican, que por otro lado desde nuestra posición no debe ser una rareza sino una exigencia para cualquier fuerza política que se precie de ser democrática”, agregó.

Además, aseguró que trabajan para “tener un Juntos por el Cambio con identidad incuestionable, competitivo y fuerte electoralmente para ser una alternativa diferente, seria y responsable en Córdoba”. “Trabajamos para construir entre todos un proyecto que devuelva a los cordobeses la calidad institucional que en veinte años de peronismo se ha perdido”, afirmó.