JxC pide el retiro de la reforma de la Procuración

Juntos por el Cambio ratificó que votará a favor de la postergación de las Paso y las elecciones generales, pidió el “retiro” de la reforma del Ministerio Público Fiscal y se mostró dispuesto a acompañar la designación de Daniel Rafecas al frente de la Procuración. Esas decisiones se confirmaron en una reunión virtual de la mesa nacional de la coalición opositora, luego del avance del tratamiento con la firma del dictamen por parte del oficialismo. Los referentes legislativos repasaron los números y estimaron que el Frente de Todos todavía no consiguió los apoyos suficientes para reunir el cuórum para habilitar el debate del proyecto.

En un comunicado difundido por la tarde, los miembros de la mesa pidieron el “retiro” del proyecto de reforma. “No reúne el amplio consenso que estas leyes necesitan. Asimismo, no responde a las urgentes y verdaderas necesidades de los argentinos que sufren los problemas de la inflación, la falta de vacunas, la pobreza, la inseguridad y el desempleo”, apuntaron, y consignaron que Juntos por el Cambio “considera imprescindible la apertura” del tratamiento del pliego de Rafecas y “se compromete a garantizar el acuerdo” para los dos tercios para designarlo como procurador.

Buena parte del encuentro por Zoom se lo llevó el análisis del tratamiento de la reforma para los fiscales, luego de que este martes el Frente de Todos consiguiera emitir dictamen para llevar el proyecto al recinto, aunque tendrá dificultades para juntar las 129 presencias para abrir la sesión. “Hicimos un punteo y somos optimistas”, contó uno de los integrantes de la mesa.

Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan López, los jefes de bloque de Diputados de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, repasaron los números finos y el cálculo les dio entre cuatro y seis legisladores menos que los necesarios para el oficialismo.

Para algunos será muy difícil para el Frente de Todos, otros son más cautos por las negociaciones en curso por parte de un sector de la coalición de Gobierno. “Veo que esa ley tiene destino de caída”, arriesgó una de las espadas legislativas opositoras. “Esos cálculos son los que por ahora están de un lado y del otro, pero hay que seguir mirando atentamente”, planteó otro.

Entre los que no darían cuórum contaron a los cuatro cordobeses referenciados en Juan Schiare-tti, los tres lavagnistas de Consenso Federal, los dos santafesinos del socialismo y el Frente Cívico, los dos de izquierda, la neuquina Alma Sapag y Eduardo Bali Bucca.

En una posición más ambigua ubicaron a los tres misioneros, el salteño Andrés Zottos, el rionegrino Luis Di Giácomo y tres ex Juntos por el Cambio: el bonaerense Pablo Ansaloni, el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia. Diputados de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica cruzaron llamados y chats con los que están en duda.