Fernández: no habrá otra fase 1

El presidente Alberto Fernández descartó este martes volver a una fase 1 de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) para frenar el aumento en los contagios de coronavirus, dado que "la gente no lo resiste", y lamentó "el tiempo que han perdido" desde el Gobierno porteño, luego de que los funcionarios reconocieron que analizan el cierre de las escuelas.

"No, ahí ya tengo un problema sociológico. La gente no lo resiste", respondió Fernández al ser consultado en Radio 10 sobre la posibilidad de volver a un cierre total de actividades.

De todas formas, el jefe de Estado afirmó que continuarán vigentes las restricciones porque "no hay otro modo de resolver este problema" de la pandemia del coronavirus, y subrayó: "Tenemos que pedirle a todas las jurisdicciones que vuelvan a poner los controles".