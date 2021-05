Marijuan citó como testigo a Cafiero en la causa de las vacunas de AstraZeneca

El fiscal federal Guillermo Marijuán citó hoy como testigos al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a la asesora presidencial Cecilia Nicolini, en el marco de la causa por la compra por parte del Estado Argentino de vacunas contra el Covid-19 al laboratorio AstraZeneca.



Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía convocó a Cafiero, quien puede optar declarar por escrito, en tanto que Nicolini debe presentarse personalmente el próximo 21 de mayo.



La decisión del fiscal, quien tiene delegada la causa por orden del juez federal Julián Ercolini, se dio luego de que declarara como testigo la ministra de Salud, Carla Vizzotti.



La hipótesis de los investigadores es que el Estado fue víctima porque pagó por vacunas -se estima unos 54 millones de dólares- que nunca llegaron, en el marco de la falta de dosis mundial para combatir el coronavirus.



Vizzoti ya dijo que "el laboratorio AstraZeneca admitió que el retraso con Argentina en la entrega de vacunas es debido a una demora en la producción y a las dificultades para acceder a insumos críticos necesarios en dicho proceso productivo".



En ese sentido, afirmó que los problemas en la entrega no son exclusivas de "AstraZeneca" y el "caso Argentino" sino que es algo que se da en varios países del mundo. La denuncia que originó la investigación fue presentada por un particular, en medio del contrato por más de 20 millones de dosis que acordó la Argentina con el laboratorio, pero que aún no dio resultados, aunque se espera el primer cargamento antes de fin de mes.

Según se supo, la sospecha es que el Estado argentino pagó casi 54 millones de dólares por la entrega de 22,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus prometidas para el primer semestre de 2021 y no ha sido enviada ninguna.



Por ahora y más allá que la denuncia original implicaba al presidente Alberto Fernández y a la ministra, la hipótesis de la investigación es que el Estado Nacional fue víctima de un acuerdo que no fue cumplido por el laboratorio.