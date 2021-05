Carlos Acuña, de la CGT: "Hay cuatro vivos que se llevan toda la ganancia"

El cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, pidió la "colaboración" a los empresarios y criticó que hay "cuatro vivos que se llevan toda la ganancia de los que trabajan".

"Los sectores privados siempre están llorando de que nunca les alcanza nada", cuestionó el gremialista, quien apuntó: "Tenemos que colaborar todos".

Acuña se quejó de que hay "cuatro vivos que se llevan toda la ganancia de los que trabajan" y subrayó que "a nadie le alcanza (el dinero) y no hay aumento que sirva en esta inflación".

"Nosotros tenemos buena voluntad, pero no hay del otro lado la voluntad que debería", indicó, al referirse a los empresarios.

En ese sentido, sostuvo: "Tienen que poner la voluntad de sacar el país adelante", al tiempo que cuestionó a quienes "no quieren poner ningún sacrificio de nada".

Al referirse a las negociaciones salariales, señaló que los trabajadores "con ese 6 ó 7 por ciento" que pueden ganar por encima de la inflación no llevarán el dinero "a las Islas Canarias, sino que es para los gastos cotidianos".

Insistió en que si las paritarias le ganan al ritmo del Índice de Precios al Consumidor, "circula la plata y, al haber consumo, es necesaria la producción y si la producción funciona es porque hay consumo y genera trabajo".

"La riqueza la genera el consumo y la producción del trabajo", aseguró y consideró que hay quienes "a través de eso se llenan de plata".

En declaraciones radiales, el sindicalista fustigó: "Los sectores más poderosos no están aportando nada".

Además, se refirió a la meta del 29 por ciento de inflación para este año dispuesta por el Gobierno nacional en el Presupuesto y remarcó: "Se ve que no va a ser así", por lo que manifestó que en octubre se volverán a reunir con el fin de analizar la situación.