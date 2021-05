Después de criticar los viajes por dosis, Rial anunció que se vacunará en Miami

El conductor televisivo Jorge Rial, aunque criticó duramente a quienes han viajado para inmunizarse fuera de la Argentina, anunció en su cuenta de Twitter que viajará a Miami, Estados Unidos, para vacunarse contra el coronavirus. Sostuvo su decisión en los problemas coronarios que tiene y el escándalo de vacunación VIP, ocurrido en enero de este año.

“Efectivamente, me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia”, publicó Rial.

Luego argumentó su decisión: “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron”.

Rial fue muy crítico con los famosos que viajaron a Estados Unidos para vacunarse. Sin embargo, decidió no esperar más, al considerar que todavía le falta mucho para que le toque su turno para recibir las dosis.

“Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”, agregó el conductor televisivo.

Finalmente, cerró con un mensaje contra los políticos con la conclusión de que “sentimos que es un privilegio”.