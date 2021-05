Portazo opositor a la comisión que discute la reforma del Ministerio Público

El plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que retomó la discusión sobre proyecto que propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal comenzó con un escándalo.

Luego de la presentación del diputado Rodolfo Taihlade, pidió la palabra el diputado radical Gustavo Menna para señalar que los legisladores de Juntos por el Cambio que estaban conectados para participar de la comisión se iban a desconectar porque no iban a avalar con su presencia el tratamiento de este proyecto de ley que entienden atenta contra la República.

“No nos vamos a prestar a esta farsa. No vamos a ser cómplices del oficialismo. Quedarnos es convalidar esta iniciativa”, señaló Menna antes de que los diputados de Juntos por el Cambio abandonaran la reunión.

“El interbloque de Juntos por el Cambio no consiente el tratamiento de este proyecto de ley, orientado a garantizar la impunidad, a destruir la autonomía del Ministerio Público. En la anterior reunión pretendían que se formularan por adelantado las preguntas, ahora convocaron sin dar intervención alguna a quienes son autoridades de la oposición en ambas comisiones, sin que se parte en la conformación de las invitaciones a expositores; nos enteramos ayer a últimas horas de la noche. Esta es una ley que pone en amenaza el sistema”, dijo Menna.