Las dosis que consiguió Almeyda se frenaron por la exportación prohibida

En medio de la segunda ola de coronavirus y tras la polémica generada por las declaraciones en las que el exfutbolista Matías Almeyda aseguró que tenía los contactos para comprar vacunas e inmunizar a todos los habitantes de Azul, el Gobierno bonaerense explicó por qué no es posible.

Almeyda, que actualmente es entrenador del San José Earthquakes, de la MLS de Estados Unidos, había conseguido, según contó, que un laboratorio le vendiera miles de dosis de vacunas, pero señaló que un “político importante” le dijo que no iba a poder ingresarlas al país.

Fue el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien después de elogiar la intención de Almeyda y calificarlo como “una persona muy generosa”, sostuvo que “el problema tiene varias partes”. El más importante, según precisó, es que “Estados Unidos tiene prohibida la exportación de vacunas”.

“Cualquiera que viene a decir que tiene para traer vacunas de Estados Unidos tiene que saber que hay una ley que lo prohíbe, pero con nosotros no habló nadie”, precisó el funcionario en declaraciones a radio Continental.

También contó Kreplak que el miércoles mantuvieron conversaciones con los funcionarios del Gobierno de Azul para “ver qué pasaba” y desde esa localidad aseguraron que “no habían hablado con nadie del Gobierno”.

El contacto desde la Provincia llegó poco después de que el jefe de Gabinete local, Alejandro Vieyra, reclamara por esas dosis al sostener que “no se puede perder esa oportunidad”.