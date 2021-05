Vacunación VIP: la oposición salió al cruce por las declaraciones de Zannini

En medio de la segunda ola de coronavirus que puso al sistema de salud en tensión permanente, la oposición salió al cruce del procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, por haber defendido su vacunación VIP y la del periodista Horacio Verbitsky. “No me arrepiento. Se podía hacer, fui y lo hice”, dijo el funcionario que se inoculó registrándose como “personal de salud”. Y poco tardaron en llegar los cuestionamientos.

El titular del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, calificó las declaraciones como “una vergüenza”. “Las expresiones de Carlos Zannini justificando vacunatorios VIP son una vergüenza. La memoria de los 68.000 argentinos muertos en la pandemia y de los 20.000 que murieron desde que empezaron a vacunar no merece semejante afrenta. No tienen vergüenza. ¿Hasta dónde piensan llegar?”, lanzó el referente de la UCR a través de Twitter.

La diputada Mariana Zuvic sostuvo que Zannini confiesa “pertenecer a una casta privilegiada que como tal tiene ‘el derecho’ de apropiarse del Estado y las vacunas”.

Al justificar con más detalles su vacunación, Zannini señaló: “No (me arrepiento) porque sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. El 20 de diciembre surge la resolución, yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido (mayores de 60 años con enfermedad prevalentes); me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento. No hemos cometido ninguna violación de las normas (junto con su mujer)”, cerró.