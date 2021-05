Ley de restricciones sanitarias: la oposición habla de constitucionalidad

El proyecto para blindar legalmente la potestad de tomar restricciones en pandemia que envió el Gobierno y ya ingresó al Congreso abroqueló a la oposición contra lo que llaman “superpoderes” para el presidente Alberto Fernández. Aseguran que las medidas siguen siendo inconstitucionales aunque se aprueben por ley en el Congreso y que el tema podría volver a judicializarse.

El proyecto se debatirá hoy en las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales del Senado con la presencia de la ministra Carla Vizotti y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Al dictaminar, quedará listo para votarse la semana que viene en el recinto y pasar a Diputados.

En la Cámara alta el Frente de Todos tiene mayoría suficiente para darle luz verde, pero en Diputados la negociación con los aliados es reñida y no se descartan cambios. El Ejecutivo pretende aprobarlo antes del 21 de mayo cuando vence el DNU aún vigente pero los tiempos apremian.

Por su parte, en Juntos por el Cambio no descartan que incluso una vez aprobado se termine judicializando. Las voces legales del bloque aseguran que el Presidente no atendió el fallo de la Corte Suprema y señalan fallas jurídicas en el proyecto. La autonomía de las provincias vuelve a ser el eje principal del planteo.

“El Congreso no puede delegar una competencia que no tiene. Por más que el Presidente intente, no se puede atribuir por ningún atajo competencias originarias que son de las provincias y de Caba”, sentenció la diputada radical Brenda Austin.