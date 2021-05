Bianco cuestionó la "prepotencia del poder y la riqueza" de Macri por haberse vacunado en Miami

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó hoy la "prepotencia del poder y la riqueza" del ex presidente Mauricio Macri por haberse vacunado en Miami y afirmó que las críticas que hizo a la campaña de vacunación fue porque "lo engancharon en off side, haciendo algo que dijo que no iba a hacer".

"No me merece ninguna opinión en particular. Está en su derecho hacerlo. Me parece contradictorio con algo que había de que se iba a vacunar luego de que el último de los trabajadores esenciales ya esté vacunado", sostuvo el funcionario provincial.

En conferencia de prensa, el ministro coordinador bonaerense apuntó a que el líder del PRO actuó "como hacen los poderosos, por la prepotencia de su poder, de su riqueza, pueden tener algunos privilegios, que en general la población no puede tener, como tomarse un avión y pagar una vacuna, si es que la pagó".

"No me extraña. Es la forma en que ha actuado toda su vida", añadió. Además, también rechazó las críticas que hizo Macri al plan de vacunación. "Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", había afirmado el ex jefe de Estado.

"Que mire los números: tenemos millones de vacunas. Somos uno de los 15 países que más vacunas han recibido respecto de la población. Estamos muy por encima del promedio latinoamericano y mundial. Es una chicana más. Lo sorprendieron en off side respecto de cosas que había dicho en su momento para utilizarlas políticamente", subrayó Bianco.

Y comparó: "Es como cuando a los chicos o los perritos los encontrás haciendo una macana que bajan la cola y quieren dar alguna excusa. Es lo mismo: lo engancharon en off side haciendo algo que dijo que no iba a hacer e intenta salir por la tangente criticando la falta de vacunas en el país".

En ese sentido, se quejó de que Macri "siempre estuvo poniendo palos en la rueda y en contra respecto a todo: las medidas de cuidado, el aislamiento, las vacunas" y concluyó: "Hace un año y pico que inoculan odio. Nosotros inoculamos vacunas, que es inocular amor"