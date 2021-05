Macri resiste el desembarco de Santilli en la Provincia

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, se expresó ayer en contra de una eventual candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de un dirigente porteño como Diego Santilli al aclarar que "cada distrito tiene su autonomía" y esa definición no le corresponde al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Claramente no las va a definir (Rodríguez Larreta)", replicó al ser consultado sobre las candidaturas en la provincia de Buenos Aires para las elecciones intermedias de este año.

En este sentido, remarcó que "las candidaturas en la provincia se van a decidir en la provincia, como las de Cuidad se van a definir en Ciudad".

"Yo puedo tener opiniones respecto a quien puede ser candidato en la Ciudad como Horacio pueda tener una opinión sobre a quien le gustaría que sea candidato en provincia, pero cada distrito tiene su autonomía su identidad. Tanto que se habla de autonomía en estos días, creo que hay que hacer gala de eso también", disparó en declaraciones radiales.

Fue un claro tiro por elevación al jefe de Gobierno porteño, para que respete la autonomía de la dirigencia bonaerense para definir sus candidatos en ese distrito.

En los últimos tiempos, el líder del Grupo Dorrego de intendentes del PRO se acercó al grupo de los "halcones" que tiene como líder a su primo Mauricio Macri y a la presidenta partidaria, Patricia Bullrich.

Sin embargo, acepta que la unción de una moderada como María Eugenia Vidal sería la mejor fórmula para ordenar la complicada interna de Juntos por el Cambio en territorio bonaerense.

Además, la candidatura de la exgobernadora serviría de tapón para frenar el desembarco del larretismo en provincia, donde el jefe de Gobierno pretende plantar bandera para apuntalar su proyecto nacional hacia 2023.

No obstante, Vidal sigue sin definirse y se deja tentar por el ofrecimiento de Rodríguez Larreta para encabezar la nómina de diputados nacionales por la Ciudad.

En cambio, la Ciudad le ofrece la garantía de una victoria prácticamente segura, teniendo en cuenta que el PRO ejerce un liderazgo imperturbable en ese distrito desde el 2007, y por amplia diferencia con sus competidores de otras fuerzas partidarias.

En este contexto, Jorge Macri tira de la soga para que Vidal se decante por la provincia, y no escuche los cantos de sirena del larretismo. .

"Sería una muy buena candidata. Yo lo planteé. En este año electoral hay que tratar de presentar candidatos que no tengan cargo. No sería lógico que Horacio deje de ser jefe de Gobierno para ser diputado. Tampoco me parece lógico que yo deje de ser intendente, o Santilli vicejefe o Fernán Quirós ministro (de salud porteño)", argumentó.

"Los que tenemos hoy una responsabilidad en el medio de esta pandemia, me parece que tenemos que seguir dedicados a esta responsabilidad porque me parece que tenemos suficientes figuras que nos pueden representar bien y que hoy no tiene cargos ejecutivos ni legislativos, con lo cual no hay que desvestir a un santo para vestir a otro", amplió.

De todos modos, Jorge Macri dejó abierta la posibilidad de dejar transitoriamente su cargo como intendente competir en las PASO contra Santilli.