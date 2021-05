Murió Miguel Lifschitz por coronavirus

El ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz murió esta noche a los 65 años como producto de un cuadro de coronavirus, por el que permanecía internado. El deceso fue confirmado a NA por la vocera de quien era últimamente diputado provincial por el socialismo.

Lifschitz se encontraba internado en terapia intensiva y en "estado crítico", con asistencia mecánica respiratoria, en una clínica privada de Rosario, ciudad de la que también había sido intendente, desde el 19 de abril pasado.

Este domingo se había informado que el estado de salud del ex gobernador permanecía estable, pero su situación era delicada, luego de haber sufrido ese sábado una desmejoría clínica.

El ex mandatario santafesino había sentido los primeros síntomas de la enfermedad el 10 de abril pasado, y al día siguiente se sometió a un hisopado que confirmó el resultado positivo.