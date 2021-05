“Los salarios le van a ganar a la inflación”, aseguró Cafiero

El Gobierno sostuvo que “los salarios le van a ganar a la inflación" este año, dado que hay un "compromiso político" para que ello suceda. Así lo indicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien subrayó que "todas las pautas" alcanzadas en las paritarias hasta el momento "están por encima de lo que dice el Presupuesto", es decir del 29 por ciento.

El funcionario nacional consideró así que hay un "compromiso político" para que los salarios se ubiquen por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según los últimos datos del INDEC, los salarios subieron 4,3% en febrero respecto de enero y acumulan en el primer bimestre del año una mejora del 7,7%, casi en línea con los indicadores de inflación.

Sin embargo, en los últimos doce meses los ingresos perdieron diez puntos porcentuales frente a la suba del costo de vida, de acuerdo con las cifras oficiales. "Los salarios le van a ganar a la inflación. Es un compromiso del Presidente", remarcó el jefe de Gabinete.

También se refirió al dinero recaudado por el Impuesto a la Riqueza y destacó que son fondos que sirvieron mucho para llevar adelante los programas" de ayuda social. "Estamos en el camino de garantizar un derecho que es el de la alimentación. Apuntar a niños de cero a 14 años con la Tarjeta Alimentar es una política pública de escala para seguir teniendo presentes que, desde que llegamos, empezamos por los últimos para de ahí llegar a todos", manifestó.

De ese modo, Cafiero afirmó que el Estado "está haciendo un esfuerzo con una inversión de $250 mil millones, que llega a 4 millones de personas". Y agregó: "Necesitamos que ese esfuerzo sea compartido por las empresas. Es el desafío primario que abordó el presidente Alberto Fernández cuando creó la Mesa contra el Hambre, sentar no sólo a sectores sociales o académicos, sino también a los sectores empresariales que son los formadores de precios. Es una mecánica que tiene tensiones, pero viene avanzando".

A su vez, resaltó: "No tenemos que perder de vista que la Argentina hace tres años no crece. En 2018 tuvo una crisis de balanza de pagos y dos años consecutivos de caída y aumento de pobreza. Y ahí llegó la pandemia que agravó mucho la situación".